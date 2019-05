Guinée : vers le lancement de la BNIG, la première banque nationale d’investissement

En partenariat avec le camerounais Afriland First Group, l’État guinéen crée sa première banque nationale d’investissement, la BNIG, qui sera pleinement opérationnelle en octobre.

Fin 2018 est née la Banque nationale d’investissement de Guinée (BNIG), première du genre dans l’histoire du pays. Une initiative portée par le président guinéen, Alpha Condé, et son ami l’homme d’affaires camerounais Paul Fokam, président fondateur d’Afriland First Bank (AFB).

Établissement intermédiaire entre les banques classiques, dont les taux d’intérêt sont élevés, et les institutions de microfinance, aux offres limitées, la BNIG a pour mission de permettre aux entrepreneurs guinéens d’obtenir des prêts à des taux préférentiels (ne dépassant pas 10 %), avec pour priorité les projets liés au secteur agroalimentaire et ceux promouvant l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.