Guinée – Sidya Touré : « Si Alpha Condé ne se représente pas, je serai président »

Président de l’Union des forces républicaines (UFR) et ancien haut représentant d'Alpha Condé, Sidya Touré prépare la présidentielle de 2020. Il souhaite que le chef de l'État ne se représente pas, craignant qu'il y ait des « troubles » durant l'élection.

Sidya Touré observe longtemps son interlocuteur avant de prendre la parole. Ses phrases sont courtes, efficaces, dignes d’un homme politique aguerri et d’un serviteur de l’État à la longue carrière. Ce septuagénaire, fils d’un petit commerçant de Boké, en Côte d’Ivoire, a commencé sa scolarité à Abidjan, passé son bac à Vitré, en France, et fait ses études supérieures à Paris (licence en droit des affaires à Paris-II, puis École nationale du Trésor). En 1972, il intègre la direction de la comptabilité publique ivoirienne à Abidjan. Puis, pendant vingt ans, il assurera la direction d’administrations, de sociétés publiques et de cabinets ministériels ivoiriens, jusqu’à devenir directeur de cabinet du Premier ministre Alassane Ouattara, de novembre 1990 à décembre 1993.