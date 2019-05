Guinée : une croissance soutenue malgré des fragilités

Relance du secteur minier, reprise des investissements étrangers, mise à niveau des capacités énergétiques… Le pays connaît son plus fort cycle de croissance depuis l’indépendance. Mais beaucoup reste à faire pour diversifier les activités et améliorer le quotidien.

La Guinée se transforme vite sous la férule d’un président entreprenant qui a lancé des chantiers tous azimuts. Conakry change de visage. La route nationale 1 est en cours de réhabilitation. L’anacarde et le riz prospèrent dans les champs. L’électricité se fait un peu moins rare. Les engins s’activent pour construire les barrages, les ports et les voies ferrées nécessités par l’extension des mines et l’ouverture de raffineries de bauxite.