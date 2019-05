Guinée – Kiridi Bangoura : « Nous devons avoir le courage de relire notre Constitution »

La Loi fondamentale sera-t-elle modifiée pour permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat en octobre 2020 ? La question est dans tous les esprits. Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général et porte-parole de la présidence, livre quelques éléments de réponse.

Malgré une croissance réduite à néant en 2014 et en 2015 à cause de la crise sanitaire liée à l’épidémie d’Ebola, la Guinée affiche ces trois dernières années une hausse moyenne de son PIB de 9 %, qui selon le FMI devrait se maintenir autour de 6 % en 2019 et en 2020. Pourtant, le climat politique et social reste tendu, et, après une année 2018 sous pression (contestations des résultats des élections locales, revendications en matière de pouvoir d’achat, etc.), le pays amorce un nouveau tournant.

En point de mire, deux rendez-vous majeurs : les législatives, qui devraient se tenir fin 2019, et, surtout, la présidentielle d’octobre 2020… à laquelle tout le monde se demande si le chef de l’État sortant se présentera – dans ce cas, il faudrait que la Constitution soit modifiée pour lui permettre de briguer un troisième mandat.