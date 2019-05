Guinée : Siaka Barry, itinéraire d’un non-aligné

Critique envers l’exécutif comme envers l’opposition, Siaka Barry, ancien ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2020 avec son parti Guinée debout.

À 45 ans, Siaka Barry semble avoir gagné en sagesse. L’ex-ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique ne s’enflamme plus pour les idoles de sa jeunesse. « De Sékou Touré, je garde les discours panafricanistes, le pragmatisme économique, et je condamne les horreurs. Je suis un réconciliateur », résume-t-il.