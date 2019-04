Législatives au Bénin : Patrice Talon face aux accusations de « recul de la démocratie »

Élu avec 65 % des voix en mars 2016, le président béninois rêvait d’un nouveau départ pour son pays. Trois ans plus tard, les indicateurs économiques sont au vert. Sur le plan démocratique, c’est une autre histoire…

La plupart des réformes institutionnelles et politiques entreprises par le président Patrice Talon divisent les Béninois. Plus grave, certains dénoncent un « recul de la démocratie et de l’État de droit ».

À deux reprises, le Parlement a rejeté les projets de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement. Les syndicats sont vent debout contre la limitation du droit de grève pour certains corps de métier : magistrats, policiers, agents de santé…

Et la réforme en cours du Conseil supérieur de la magistrature, qui se traduira par une augmentation du nombre de représentants du gouvernement au sein de cette instance disciplinaire (huit, au lieu de trois auparavant), rend folle de rage l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab), qui n’y voit qu’une « odieuse invasion » destinée à asseoir l’hégémonie du pouvoir politique sur le judiciaire. Les juges redoutent « représailles et règlement de comptes ».