Face-à-face : histoires de famille entre Slim Othmani et Moncef Othmani

L'oncle et son neveu s'opposent sur l'avenir à donner au Forum des chefs d'entreprise en Algérie. Moncef cherche à le sauver quand son neveu, Slim, réfléchit à la création d'une nouvelle organisation patronale.

Entre Moncef Othmani et Slim Othmani, l’opposition est totale. Alors que le peuple algérien poursuit ses défilés pour obtenir un changement de régime, l’oncle et le neveu incarnent deux visions du secteur privé aujourd’hui plus que jamais irréconciliables.

Désigner le nouveau patron des patrons

Le premier, PDG de la société Fruital, embouteilleur de Coca-Cola et représentant de Nespresso dans le pays, a pris le 7 avril la direction du Forum des chefs d’entreprise (FCE) après le retrait d’Ali Haddad, aujourd’hui en prison. Sa mission est de conduire le mouvement jusqu’à la désignation d’un nouveau patron des patrons prévue le 22 juin. Sans être un proche de l’ex-président du FCE, cet entrepreneur de l’ancienne génération entend tout faire pour éviter à son syndicat, qui revendique 4 000 membres, de sombrer.