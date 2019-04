Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé préfère Abidjan à Kampala et Johannesburg

Libéré en même temps que l'ancien président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé est toujours à La Haye. Il espère pouvoir rentrer dès que possible en Côte d'Ivoire et multiplie les rencontres pour tenter de faire avancer sa cause.

Charles Blé Goudé, l’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, dont il est encore très proche, séjourne toujours dans une résidence hôtelière à La Haye (Pays-Bas). Selon nos sources, l’Ouganda et l’Afrique du Sud ont proposé de l’accueillir, mais l’ex-chef du mouvement des Jeunes patriotes leur préfère son pays, la Côte d’Ivoire.