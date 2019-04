Mode : Tina Lobondi à la recherche du top à Kinshasa et Brazzaville

La créatrice de mode Tina Lobondi a organisé un concours au Congo-Brazzaville et en RD Congo pour dénicher de futurs mannequins.

On ne compte plus le nombre de défilés de mode organisés sur le continent africain chaque année. Mais, pour la styliste Tina Lobondi, naviguant entre Londres et Paris, une question se pose : où sont les mannequins congolais ?

C’est ainsi qu’en janvier 2018 cette native de Kinshasa diplômée du London College of Fashion annonce, dans les médias locaux congolais et sur les réseaux sociaux, le lancement de Model Search Congo. Soit un ensemble de castings organisés à Kinshasa, à Goma et à Brazzaville s’adressant à des aspirants mannequins.