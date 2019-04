Israël : « Netanyahou est un redoutable stratège »

Denis Charbit, politologue israélien, décrypte la stratégie payante de Netanyahou, qui lui a ouvert les portes d'un cinquième mandat.

Quel est le secret de la longévité de Netanyahou ?

D’abord, les électeurs du Likoud sont plutôt satisfaits de son bilan politique, économique et sécuritaire depuis quatre ans. Netanyahou force aussi le respect d’une partie de l’opinion car il a fait campagne quasiment seul, avec une incroyable détermination et en véhiculant l’idée qu’il se battait contre des adversaires plus redoutables que lui. De ce point de vue, je dirais qu’il saisit parfaitement la psyché des Israéliens.

Est-il sur le point de donner le coup de grâce à la cause palestinienne ?

Netanyahou est malin. Il va tenter de convaincre ses alliés nationalistes d’accepter le plan Trump en misant sur le fait que les Palestiniens vont très certainement le rejeter, étant donné la partialité des États-Unis. Mon sentiment est que Netanyahou utilisera ce refus comme prétexte pour amorcer l’annexion d’une partie de la