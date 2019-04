Algérie : comment Ahmed Gaïd Salah a fait main basse sur tout le système sécuritaire

Bouteflika avait mis six mois – entre septembre 2015 et janvier 2016 – pour démembrer et restructurer le Département du renseignement et de la sécurité (DRS). Ahmed Gaïd Salah l’a récupéré en vingt-quatre heures. Dans la foulée de la démission du président, le 2 avril, Athmane Tartag a été démis de ses fonctions de coordinateur des services de sécurité.

Le général-major Tartag, dit Bachir ou le Bombardier – qui a fait carrière dans la lutte antiterroriste – occupait ce poste depuis septembre 2015. Rappelé au début de mars pour ­diriger la sécurité extérieure, le ­général-major Ali Bendaoud a lui aussi été remercié. Les directions de la sécurité intérieure et extérieure, ainsi que les renseignements techniques, jusque-là rattachés à la présidence de la République, passent sous pavillon militaire et dépendent désormais du ministère de la Défense (MDN).