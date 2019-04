[Tribune] Les « deepfakes », arme de désinformation massive

Cette vidéo de Barack Obama traitant son successeur Donald Trump d’idiot face caméra paraît inimaginable. Et elle l’est, en effet. Il s’agit d’un deepfake. Dernière innovation en date dans l’arsenal de désinformation, cette technique utilise l’intelligence artificielle pour modifier les visages et les voix.

À l’ère du chaos informationnel, de telles manipulations peuvent avoir des conséquences très graves. Comme souvent pour les outils de désinformation, et particulièrement les plus douteux, celui-ci a d’abord visé les publics les plus vulnérables. En effet, les deepfakes ont à l’origine été testés contre les femmes, à travers des vidéos pornographiques dans lesquelles étaient insérés les visages d’actrices connues, ou de parfaites inconnues victimes de la revanche de leurs ex-partenaires.