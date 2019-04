Affaire Santullo : le Gabon fait appel à une armada d’avocats

Afin de préparer sa défense dans l'affaire qui l'oppose au Groupement Santullo Sericom, l’État gabonais a fait appel à différents avocats et spécialistes d'un prestigieux cabinet. Ils travaillent tous avec la directrice générale de l’Agence judiciaire de l’État.

Opposé au Groupement Santullo Sericom devant la cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris pour des impayés dans des contrats litigieux, l’État gabonais n’a pas regardé à la dépense. Alors que le Groupement Santullo est notamment représenté par Me Ana Atallah et Me Sandra Chambrier (sœur de l’opposant Alexandre Barro-Chambrier), il est défendu par quatre avocats du cabinet KGA (Georges Arama, Pascal Ithurbide, Gabrielle Olivier, Pierre Le Breton), ainsi que par trois spécialistes du prestigieux cabinet Linklaters (Arnaud de la Cotardière, Roland Ziadé et Alexandre Kiabski).