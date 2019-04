RDC-Turquie : Tshisekedi s’entretiendra avec Erdogan début mai

À l’occasion d'une visite d’État de trois jours en Turquie début mai, le président congolais Félix Tshisekedi s'entretiendra avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi qu’avec des dirigeants d’entreprises.

Félix Tshisekedi projette de faire une visite d’État de trois jours en Turquie (Ankara et Istanbul) durant la première quinzaine de mai. Pour la préparer, Thierry Tshisekedi, son frère, et Lokman Sever, un homme d’affaires belgo-turc qu’il connaît depuis trente ans et qui est aussi un proche de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, sont à la manœuvre.