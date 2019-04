Tunisie : Tahya Tounes dévoilera ses structures lors d’un grand meeting à Tunis le 28 avril

Le nouveau parti politique, lancé fin janvier par des proches de l'actuel chef de gouvernement Youssef Chahed, précisera sa composition à l'occasion d'une grand-messe prévue fin avril dans la capitale.

La composition des structures du parti Tahya Tounes sera dévoilée le 28 avril lors d’un grand meeting à Tunis.

D’ici là, ses quelque 80 000 adhérents (selon ses responsables) éliront leurs dirigeants locaux et régionaux respectivement les 13 et 14, et les 20 et 21 avril.