Maroc : pour Salaheddine Mezouar (CGEM), « l’intégration africaine est une priorité »

Adhésion à la Cedeao, attractivité du marché marocain, ratification de la Zlec… L’ex-ministre des Affaires étrangères analyse les grands défis qui attendent son pays et le continent.

À la tête de la CGEM depuis mai 2018, Salaheddine Mezouar ne s’est pas départi de ses réflexes de diplomate. « Derrière la cause de l’entreprise, il y a la cause du pays », avait-il d’ailleurs affirmé lors de son élection. Éloigné de l’arène politique, l’ancien ministre des Affaires étrangères et ex-président du Rassemblement national des indépendants a fait de l’implication du secteur privé dans la réalisation de l’intégration économique régionale l’une de ses priorités.

>>> À LIRE – Mohcine Jazouli : « Seuls 2 à 3 % des projets marocains en Afrique risquent d’être abandonnés »

Après avoir participé à l’Africa CEO Forum à Kigali, il prévoit une tournée en Afrique (Ghana, Nigeria…), en concertation avec le gouvernement et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, pour promouvoir les entreprises marocaines, mais aussi convaincre les privés d’investir au Maroc. Le patron des patrons a répondu aux questions de JA.

Jeune Afrique : Vous avez participé fin mars à l’Africa CEO Forum organisé à Kigali au sein d’une délégation d’une quarantaine de chefs d’entreprise marocains. Le Rwanda, c’est loin de votre zone d’action habituelle…

Salaheddine Mezouar : Pour nous, il est essentiel d’être présent à ce genre de grands rendez-vous. Cela nous permet de sentir le pouls du continent et de renforcer nos liens avec ses leaders. La présence d’une délégation marocaine importante est aussi porteuse d’un message concernant la transformation de nos économies.