Face-à-face : pourquoi Yérim Sow et Askin Demir se disputent le fret à l’aéroport de Dakar

L'entreprise Teyliom Logistics, du Sénégalais Yérim Sow, et la société 2AS, filiale de société sénégalaise gestionnaire de l’AIBD dirigée par le Turc Askin Demir, se disputent le marché du fret à l'import, très lucrative.

Après plus d’un an de discussions, LAS, la société sénégalaise gestionnaire de l’Aéroport international Blaise-Diagne de Dakar (AIBD – dont les turcs Limak et Summa sont actionnaires à 66 %) a décidé fin mars de l’extension de son terminal cargo, géré par sa filiale 2AS, dont les travaux devraient débuter d’ici à juillet et qui sera dévolu à l’import, a appris JA. Ce qui permettra au fret des compagnies aériennes un meilleur traitement.