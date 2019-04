Le légendaire label de reggae a eu 50 ans en 2018. Un documentaire souligne son influence sur la diaspora jamaïcaine, mais aussi sur la culture britannique.

Dans les années 1950 et 1960, l’Angleterre d’après-guerre, en manque de main-d’œuvre, a incité les habitants du Commonwealth à immigrer massivement. Un appel bien entendu dans les Antilles britanniques, et particuliè­rement en Jamaïque : entre 1955 et 1963, environ 100 000 Jamaïcains viennent s’établir au Royaume-Uni.

Pour ces arrivants, le choc est rude, et pas seulement à cause du climat. Comme rapporté dans le documentaire que Nicolas Jack Davies a consacré à Trojan Records, Rudeboys. The Story of Trojan Records, à l’école, certains enfants lancent des bananes ou des cacahuètes aux nouveaux venus tandis que, dans les agences pour l’emploi, la mention NCP (no colored people) se multiplie sur les affiches.