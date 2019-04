« Sakho & Mangane », quand deux flics se retrouvent à Dakar

Efficace et musclée, la nouvelle série Canal+ Original met en scène un tandem de policiers face à des crimes relevant du paranormal.

Sous un ciel menaçant, un pêcheur ramasse des crabes sur la côte de la péninsule du Cap-Vert, à Dakar, quand soudain, au détour d’un rocher, le corps inanimé et blafard d’une femme apparaît. Quelques plans plus tard, le spectateur est projeté au marché Kermel pour une opération policière impliquant un gros sachet de cocaïne et un flic plus ou moins ripou…

Dès les premières minutes, la série Sakho & Mangane donne le ton : meurtres mystérieux et gros calibres. Le scénario convoque un tandem de policiers mal assorti : le commandant Souleymane Sakho (interprété par Issaka Sawadogo), vieux lion brillant mais un peu usé, obligé de collaborer avec le lieutenant Basile Mangane (Yann Gael), jeune loup aux méthodes peu conventionnelles. Mais derrière ce duo classique du cinéma d’action se profile la vraie star de la série : Dakar.