Finance : les ambitions régionales du burkinabè Fidelis

Le spécialiste du crédit-bail Fidélis entend tirer profit de son implantation réussie en Côte d’Ivoire en partant à la conquête de nouveaux marchés en Afrique de l’Ouest.

Conforté par son assise nationale avec près de 70 % de part de marché, le spécialiste burkinabè du crédit et du leasing Fidelis Finance, dirigé par le banquier Kouafilann Abdoulaye Sory se projette hors de ses frontières. Comme Coris Bank (de l’homme d’affaires Idrissa Nassa), la société, fondée en 1998 et contrôlée par le fonds AfriCapital Partners, mise en priorité sur le marché ivoirien du crédit-bail estimé à plus de 400 milliards de F CFA (610 millions d’euros environ).