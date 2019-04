Maghreb : quand les producteurs misent sur les « vins du monde »

Surfant sur une demande intérieure exigeante et sur la mode des « vins du monde », les producteurs d'Afrique du Nord misent aujourd’hui sur la qualité pour s’imposer sur les marchés nationaux et internationaux.

Dans les ruines du site antique de Volubilis, près de Meknès au Maroc, ou au Musée du Bardo, à Tunis, les nombreuses mosaïques de Bacchus ne laissent aucune place au doute : la culture du vin au Maghreb remonte à plusieurs millénaires, quand la région était le grenier de Rome.

Plus de vingt siècles plus tard, le dieu du Vin inspire toujours le Maghreb. Mais un vent nouveau souffle sur le secteur, des sols schistes et argileux des côtes-de-rommani, au Maroc, jusqu’au mornag, produit tunisien issu des sols sableux du cap Bon, en passant par les vignes basses de l’Ouest oranais battues par le sirocco. Le modèle du célèbre boulaouane, produit au Maroc, embouteillé à Saint-Priest, en France, et vendu à un prix abordable, a vécu.