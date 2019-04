L’appel de Rabat sur le statut de Jérusalem, temps fort de la visite du pape François au Maroc

La visite du pape François a braqué les projecteurs du monde sur le royaume pendant quarante-huit heures. Temps fort : la signature d’un document sur Jérusalem.

Rien dans le dossier de presse de la visite ne laissait penser que le sujet s’inviterait au menu du voyage papal au Maroc, les 30 et 31 mars. Car, durant ces deux jours à forte charge symbolique, le roi Mohammed VI n’a pas seulement endossé son rôle d’Amir Al Mouminine (« commandeur des croyants »), mais aussi, comme l’a présenté l’agence de presse officielle, la MAP, celui de président du Comité Al Qods (« Jérusalem », en arabe), que le Maroc ­préside depuis sa ­création par l’ex-Organisation de la ­conférence islamique (OCI), en 1979.

Dès le 30 mars, après leur tête-à-tête, les deux chefs d’État convoquent la presse dans la salle du trône. Et font savoir qu’ils vont cosigner un « appel sur Jérusalem, Ville sainte et lieu de rencontre ». Un religieux catholique en poste au Maroc concède en off : « J’en ai entendu parler à peu près trois mois avant le déplacement. Le Palais souhaitait