Tourisme : week-ends dionysiaques au Maghreb

En Tunisie comme au Maroc, les routes du vin sont le nouveau filon des offices du tourisme. Une bonne manière d'attirer une clientèle étrangère comme locale, mais aussi de mettre en valeur l'arrière-pays.

Lancée début 2018, La route du vin Iter Vitis Magon propose de plonger pendant trois à quatre jours dans l’histoire du vin tunisien. Sur le circuit, le voyageur pourra s’arrêter au Musée du Bardo et à celui de Nabeul, où il admirera des pièces carthaginoises et romaines témoignant de l’ancrage de la culture viticole dans ce territoire depuis des siècles. Et qui dit vin dit terroir, paysages, histoire…