Investissement : les start-up africaines décollent

En 2018, les jeunes pousses du continent ont levé plus de 1 milliard de dollars. Beaucoup sont prêtes à se développer hors de leurs frontières et attirent dans leur tour de table capitaux-risqueurs et multinationales.

2018 aura été l’année du décollage des start-up africaines. Selon l’étude réalisée par la société d’investissement Partech, publiée fin mars, les jeunes pousses du continent ont attiré 1,163 milliard de dollars d’investissements sur douze mois, deux fois plus qu’en 2017.

« Nous ne nous attendions pas à dépasser la barre symbolique du milliard de dollars avant 2020, cela va plus vite que ce que nous prévoyions », se réjouit Cyril Collon, coordinateur de l’étude, qui pilote avec Tidjane Dème la branche africaine de Partech. Leur fonds Partech Africa II a annoncé en janvier avoir levé 143 millions de dollars avec comme objectif d’entrer au capital d’une trentaine de « pépites » du numérique. Dernière opération, le 4 avril, une prise de participation dans la fintech nigériane Kudi, qui a mobilisé 6,7 millions de dollars.