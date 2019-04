Agroalimentaire : Olam desserre l’étreinte

Face à la résistance de la concurrence, le singapourien Olam infléchit sa « stratégie de l’asphyxie ». Une pause dans son offensive ou une volonté durable de figer les positions ?

Au Cameroun, au Ghana, au Sénégal, Olam (30,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2018) a discrètement fait passer le message : « La guerre des prix, c’est fini. » Soit. Mais, échaudés par plusieurs années de compétition exacerbée où leurs marges se sont contractées, ses concurrents sont peu enclins à croire la multinationale singapourienne sur parole et restent méfiants…

Au Cameroun, par exemple, deux acteurs historiques du secteur, Sali Moussa (Société Moulins d’Afrique) et Mohamadou Abbo (SCMC et SCTC), ont dû mettre la clé sous la porte. Depuis l’entrée en production de son moulin à Douala, en 2015, Olam a provoqué un véritable effondrement des prix, le sac de farine de 50 kg passant de 16 100 F CFA (24,50 euros) à 13 300 F CFA (– 17 %) entre 2015 et 2016.