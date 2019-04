Tunisie : Hamma Hammami et Mohamed Abbou, un marxiste et un nationaliste, deux visions de la gauche

À quelques mois des scrutins législatifs et présidentiel, Hamma Hammami, candidat de la coalition du Front populaire, et Mohamed Abbou, pressenti pour représenter le Courant démocratique, proposent aux électeurs tunisiens deux visions de la gauche.

Hamma Hammami et Mohamed Abbou ont en commun un passé de prisonnier politique. Tous deux, aussi, sont mariés à des avocates célèbres. Le premier, avec Radhia Nasraoui, connue pour son soutien à la cause palestinienne et ses années de résistance à la dictature. Le second, avec Samia Abbou, députée à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), et, selon un sondage de Sigma Conseil (novembre 2018), l’une des personnalités politiques les plus populaires du pays. Chacune soutiendra sans doute son époux durant la campagne présidentielle, dont l’épilogue est attendu à la fin de l’année.