[Tribune] Cyclone Idai : le silence de l’Union africaine

Qu’a prévu l’Union africaine pour faire face à des catastrophes comme le cyclone Idai, au Mozambique ? Apparemment rien. À force de compter sur les autres, l'UA et ses pays membres se comportent d’une façon irresponsable, selon Tshitenge Lubabu M.K.

Quand nous étions enfants, on nous a dit et redit que les Africains, c’est-à-dire nos ancêtres et nos parents, étaient les champions du monde de la solidarité, de la générosité, qu’ils partageaient tout avec le reste de la communauté sans aucune arrière-pensée. Mais en grandissant, pour ne pas dire en vieillissant, nous nous sommes rendu compte que cette fameuse générosité « innée » des Africains relève plus de la légende que de la réalité. Le monde serait parfait si nous pouvions tous avoir le cœur sur la main ou, mieux encore, des cœurs en or. Hélas, tel n’est pas le cas ! Et nul n’a le monopole de la générosité ou de l’avarice.

Où veux-je en venir ? Au Mozambique, bien sûr, ce pays d’Afrique australe qui a été frappé par un terrible cyclone dans la ville de Beira, sur l’océan Indien. Le bilan est lourd : quelque 700 morts et des disparus, sans parler de toutes les habitations détruites.