Africa CEO Forum 2019 : vers le marché de demain

Lors de la septième édition de l’Africa CEO Forum, les 25 et 26 mars 2019, à Kigali, le secteur privé s’est montré déterminé à surmonter les obstacles pour que la Zone de libre-échange continentale et une meilleure intégration économique deviennent réalité.

L’ovation est longue et solennelle, ce lundi 25 mars au soir, lorsque Tewolde GebreMariam se fraie un chemin dans le grand hall du Kigali Convention Center (KCC) pour recevoir le prix de l’entreprise africaine de l’année, décerné à Ethiopian Airlines, qu’il dirige depuis 2011.

« Merci pour ce fort vote de confiance, alors que nous traversons le plus éprouvant challenge de notre histoire », s’est ému le manager éthiopien, qui a également exprimé ses « plus sincères et profondes condoléances » pour les familles des victimes du crash aérien du 10 mars, qui a entraîné la mort de 157 passagers et employés du transporteur.

En honorant la compagnie d’Addis-­Abeba, surtout en cette période difficile, le jury de l’Africa CEO Forum (ACF), coorganisé par Jeune Afrique Media Group (JAMG), le spécialiste suisse de l’événementiel Rainbow Unlimited et l’IFC, filiale du groupe de la Banque mondiale, a sans doute voulu marquer le coup et aussi rappeler une évidence.

Dernière ratification avant la Zlec

« Ethiopian Airlines est incontestablement un champion de l’intégration régionale en Afrique », salue le Malien Mossadeck Bally, patron du groupe Azalaï Hotels, pourtant en lice pour cette même récompense. Le pari panafricain d’Ethiopian, qui en une dizaine d’années s’est installé dans quarante pays du continent, a manifestement porté ses fruits avec 2,75 milliards d’euros de revenus en 2017-2018, soit trois fois et demie le volume réalisé en 2010-2011.

Une réussite qui illustre bien le thème principal de l’ACF 2019 : « Une Afrique ouverte. Des traités continentaux aux réalités des affaires ». Comme un symbole, c’est en ce même centre de convention, comme l’a rappelé le président rwandais, Paul Kagame, que 44 pays africains ont signé, il y a un an, l’accord sur la Zone de libre-échange continentale (Zlec).

« La Zlec est sur le point d’entrer en vigueur. Une seule ratification [d’un des pays signataires] de plus est nécessaire. Cependant, comme nous le savons tous, c’est là que commence le dur labeur. Il est donc tout à fait opportun que nous nous réunissions ici pour discuter de la meilleure façon possible de tirer parti de cet accord historique », a souligné le dirigeant rwandais. « Notre ambition pour ce forum est d’ouvrir un dialogue mondial entre les secteurs public et privé sur la manière d’aller de l’avant tous ensemble », a ajouté Amir Ben Yahmed, président de l’Africa CEO Forum et directeur général de JAMG. Une double exhortation qui semble avoir été entendue.

Quatre chefs d’État

Plus de 1 800 participants, dont 800 patrons d’entreprise, ont été enregistrés pour cette nouvelle édition, soit 200 personnes de plus qu’au forum d’Abidjan en 2018. Avec, pour cette première fois au Rwanda, couverte par 142 journalistes du monde entier, une majorité d’anglophones. Pas moins de quatre chefs d’État – Paul Kagame, Félix Tshisekedi (RD Congo), Faure Gnassingbé (Togo) et Sahle-Work Zewde (Éthiopie) – ont présidé à ces rencontres, auxquelles a également participé Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien.

« L’Afrique doit créer environ 1,7 million d’emplois par mois pour sa jeunesse. La solution est d’avoir un secteur privé compétitif grâce au libre-échange à l’échelle continentale. Pour y parvenir, nous avons besoin de visionnaires et de pragmatiques. Où les trouver si ce n’est à l’Africa CEO Forum ? » a martelé Philippe Le Houérou, directeur général d’IFC, qui déploie 3 milliards de dollars par an sur le continent.