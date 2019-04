Ghana : les origines du rapprochement avec Abidjan

Plusieurs points de contact ont facilité le rapprochement entre Abidjan et Accra, dont les relations n'ont pas toujours été faciles.

Entre Abidjan et Accra, les relations n’ont pas toujours été faciles. Les deux pays sont producteurs de cacao et tentent depuis plusieurs années d’harmoniser leurs politiques en la matière, non sans quelques tensions. Autres sujets sensibles : la question des exilés pro-Gbagbo au Ghana ou le différend frontalier sur une zone maritime riche en pétrole (le litige a finalement été tranché en faveur d’Accra en septembre 2017).