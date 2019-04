Les ténors qui défendent Maurice Kamto se préparent, Alice Nkom à la Grande Loge de France…

Les ténors du barreau camerounais et français qui assurent la défense de l'opposant Maurice Kamto se préparent, l'avocate camerounaise Alice Nkom s'exprimera devant la Grande Loge de France... Chaque semaine, Jeune Afrique vous rend compte de l’activité des contre-pouvoirs africains.

• Affaire Kamto : cinq ténors en lice

Arrivés à Yaoundé le 16 mars, les avocats Éric Dupond-Moretti et Antoine Vey se sont entretenus à plusieurs reprises à l’hôtel Hilton avec trois ténors du barreau camerounais, Sylvain Souop, Hippolyte Meli Tiakouang et Emmanuel Simh, au sujet de la défense de l’opposant Maurice Kamto. Il a été convenu que les Français représenteraient les intérêts du leader du MRC auprès des instances internationales, et leurs confrères, devant les juridictions camerounaises.