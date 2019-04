[Tribune] La leçon des étudiants algériens

Benaouda Lebdai est professeur des universités et chroniqueur littéraire, spécialiste de littérature africaine.

Ce n’était pas forcément acquis. Les étudiants algériens ont promptement réagi à la décision du président Abdelaziz Bouteflika de prolonger de facto son quatrième mandat à la tête de l’État. Dans toute l’Algérie, ils ont dénoncé la ruse funeste à travers des débats organisés sur les campus, de Béjaïa à d’Alger, de Tlemcen à Constantine.

La voix des universités s’ajoute ainsi à l’édifice de la contestation généralisée et contribue à la structurer. À travers des concepts théoriques et des formules critiques, elle apporte une dimension réflexive à la réaction spontanée et émotionnelle du peuple qui refuse l’humiliation de trop, qui rejette un système corrompu, celui du clan Bouteflika.

Dans cette révolte gigantesque et digne, les étudiants se retrouvent ainsi en première ligne. Cela est d’autant plus à souligner que l’université algérienne a été souvent critiquée pour sa médiocrité.

Sens du civisme

Ces jeunes, souvent décrits comme incultes, ne cherchant que la réussite facile, démontrent, en ce printemps 2019, qu’ils sont structurés politiquement, qu’ils peuvent faire preuve d’une lucidité impressionnante et d’un civisme qui forcent le respect.

La rage de vivre dignement a supplanté les égoïsmes supposés

Ils