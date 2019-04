Marwa El Chab : « Non, tous les Libanais d’Afrique ne sont pas riches ! »

Dans l'imaginaire collectif, le Libanais d'Afrique est forcément riche. Mais la réalité est plus complexe. Entretien avec l’anthropologue Marwa El Chab qui a enquêté sur les entrepreneurs libanais à Abidjan, Dakar et Ouagadougou.

Elle a grandi au Liban et fait ses études en France. Désireuse de comprendre l’itinéraire des « entrepreneurs libanais d’Afrique de l’Ouest », elle a, de 2012 à 2018, enquêté à Dakar, à Abidjan et à Ouagadougou. Et a soutenu sa thèse d’anthropologie* le 4 février, à Paris.

Jeune Afrique : Question moins simple qu’il n’y paraît : combien y a-t-il de Libanais en Afrique de l’Ouest ?

Marwan El Chab : C’est en effet très compliqué à établir, pour plusieurs raisons. Et d’abord, qu’appelle-t-on un « Libanais » ? Certains ont adopté la nationalité de leur pays d’accueil depuis des générations, mais continuent de se distinguer par la couleur de leur peau. Ils sont désignés comme « libanais », mais faut-il vraiment les comptabiliser comme tels ? Au Sénégal, après l’indépendance, les gens ont été obligés de choisir l’une ou l’autre de leurs nationalités. Impossible de conserver les deux. La double nationalité a été autorisée par la suite, mais nombre d’émigrés libanais n’ont que la nationalité sénégalaise. Et même en oubliant cet aspect, il est difficile de donner un chiffre tant le sujet est politisé.