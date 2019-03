Tourisme : le nouvel aéroport d’Alger se fait attendre

Présentée comme la deuxième du continent, la nouvelle aérogare de la capitale pourra accueillir 16 millions de voyageurs par an. De quoi attirer davantage de visiteurs. Mais son inauguration, initialement prévue pour février, a été reportée sine die.

Ses courbes modernes et sa façade vitrée attirent déjà tous les regards. Mais il faudra s’armer de patience pour découvrir l’intérieur de la nouvelle aérogare d’Alger, qui s’étend sur plus de 20 hectares, dans le prolongement de l’aéroport international Houari-Boumédiène. Prévue initialement fin février, la cérémonie d’inauguration a été reportée sine die, d’après la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGCIA).

La crise politique qui secoue le pays et a causé l’annulation de l’élection présidentielle y est certainement pour quelque chose. D’une capacité de 16 millions de voyageurs par an – contre 6 millions pour le site actuel – , le nouvel aéroport international d’Alger est présenté comme le deuxième plus grand du continent, selon le ministère