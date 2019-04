Libanais d’Afrique : les 30 familles qui comptent sur le continent

Voici, par ordre alphabétique, la liste - non exhaustive - des dynasties d’entrepreneurs libanais qui contribuent le plus au développement de leurs pays d’accueil, en Afrique de l’Ouest et ailleurs.

• Abi Jaoudi (Liberia)

Au Liberia, qui ne connaît Abi Jaoudi ? La famille a donné son nom à une chaîne de supermarchés. Et George, son patriarche, est à la tête d’un groupe qui distribue aussi bien de l’alimentation que des véhicules. Il possède aussi des casinos, des hôtels, des restaurants… Réputée proche de l’ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, la famille l’est tout autant de George Weah, son successeur. Ce qui ne l’a pas empêchée d’avoir quelques ennuis quand les autorités ont découvert la disparition d’un container de billets de banque dans le port de Monrovia. Il faut dire que certains médias locaux n’ont pas de mots assez durs pour dénoncer la mainmise supposée des « étrangers » – Libanais en tête – sur le Liberia.

• Achcar (Mali)

Gérard Achcar est l’un des hommes les