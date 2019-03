Algérie : un modèle économique à réinventer

Malgré sa résilience, le système économique algérien a urgemment besoin d’être réformé pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures, libérer les énergies et offrir des débouchés à une population majoritairement jeune.

Depuis 2014, le prix de l’or noir a été divisé par quatre, et l’économie algérienne, droguée aux hydrocarbures (95 % de ses exportations et 40 % de ses recettes budgétaires), s’en est trouvée paralysée. Pour tenter de maintenir un niveau de vie satisfaisant pour une population qui compte seulement 1,5 % de personnes vivant dans l’extrême pauvreté (1,25 dollar par jour) et éviter de possibles émeutes, le pouvoir a puisé dans ses fonds dans l’attente d’une reprise des cours pétroliers qui ne s’est jamais concrétisée. Les 32 milliards de dollars du Fonds de régulation des recettes réunis en 2015 ont fondu comme neige au soleil. Les réserves en devises sont tombées à 86 milliards de dollars.