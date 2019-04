Football en Algérie : quand les femmes viennent au stade supporter la JS Kabylie

Club de football le plus titré du pays, la Jeunesse sportive de Kabylie a décidé d’encourager la présence de supportrices dans les travées du stade de Tizi Ouzou. Une initiative qui n’a pas vraiment fait tache d’huile…

Ce samedi 9 février, à la nuit tombée et malgré le froid mordant, le stade du 1er-Novembre-1954 de Tizi Ouzou, en Kabylie, est un chaudron bouillant. Tous les gradins ont été pris d’assaut par quelque 25 000 supporters venus assister au classico opposant l’équipe locale, la Jeunesse sportive de Kabylie (JS Kabylie ou JSK) au Mouloudia Club d’Alger (MC d’Alger).

À droite de la tribune des officiels, un espace à part : celui réservé aux femmes et aux familles. C’est dans ce petit carré que Wardia, 20 ans, s’est installée avec ses trois copines pour suivre le match. Bonnet de laine vissé sur une tignasse bouclée, drapeau kabyle noué autour des épaules et maquillage berbère sur les joues, elle crie et chante à se briser les cordes vocales. « Je suis tout émue d’être ici, exulte la jeune étudiante en psychologie. Il n’y a aucune raison que les stades soient exclusivement réservés aux hommes. »