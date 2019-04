Rêver, lire et manger épicé, le leitmotiv de Marie-Lou Lizé et Charles Bouchart

Avec un blog, un site de vente en ligne et un livre de recettes, Marie-Lou Lizé et Charles Bouchart se font les promoteurs inlassables d’une cuisine relevée.

Il existe au moins trois façons de voyager en restant immobile : rêver, lire et manger épicé. Avec leur ouvrage Le Bar à épices, paru aux éditions Marabout, Marie-Lou Lizé et Charles Bouchart nous permettent de faire les trois en même temps. Rêver d’abord, grâce aux photographies d’Émilie Guelpa qui accompagnent leur ouvrage.

C’est là, il est vrai, le propre d’un livre de recettes contemporain : présenter chaque plat comme une œuvre d’art subtilement construite, propulsant celui qui la regarde en un ailleurs doux et voluptueux. Comme cette « pizza verte de printemps » qui ne déparerait pas servie sur une place ombragée d’Italie, comme ce gravlax de saumon qui se savourerait parfaitement dans un petit restaurant des îles Lofoten. Irrémédiablement, les images donnent envie de lire et d’en savoir plus sur ces épices que chacun croise tous les jours sans prendre le temps de les mieux connaître.