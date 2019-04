Le chant de colère de Jesmyn Ward, « au confluent de l’histoire, du racisme et de la pauvreté »

Deux fois lauréate du National Book Award, Jesmyn Ward puise son inspiration dans le Mississippi de son enfance pour raconter l’Amérique des fractures sociales et raciales

«Il faut qu’une voix s’élève pour raconter […] la façon dont le racisme, les inégalités sociales, l’absence de politiques publiques et les démissions personnelles se sont combinés pour engendrer cette situation pourrie », écrit Jesmyn Ward dans Les Moissons funèbres, une autobiographie percutante, hommage à son frère et nombre de ses jeunes camarades morts dans le Mississippi contemporain, victimes des violences sociale, économique et raciale.

C’est aussi au racisme systémique, puisant ses racines dans l’histoire de l’esclavage, que l’auteure de 41 ans s’attaquait aussi dans Cette fois le feu, une nouvelle génération parle de race, où elle réunissait des auteurs et poètes contemporains, un peu plus de cinquante ans après La prochaine fois le feu, de James Baldwin.