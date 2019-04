Hydrocarbures : la face cachée de l’or noir nigérian

Le procès des compagnies pétrolières Eni et Shell, soupçonnées de corruption lors de l’acquisition d’un bloc offshore, pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les deux majors. Au cœur de l’affaire, l’ex-ministre Dan Etete, premier bénéficiaire du deal.

Milan, janvier 2019. L’enquêteur Ibrahim Ahmed, de la Com-mission des crimes économiques et financiers du Nigeria (EFCC), rejoint le Palais de justice de la capitale économique italienne. Il est venu expliquer aux procureurs Fabio De Pasquale et Sergio Spadaro ce que son institution a découvert lorsqu’elle s’est penchée sur l’attribution en 1998 de l’un des champs pétrolifères les plus riches d’Afrique à une obscure société, Malabu Oil & Gas. En jeu, l’exploitation de près de 9 milliards de barils de brut.

L’affaire implique Dan Etete, l’ex-ministre nigérian du Pétrole, des intermédiaires sans scrupule et deux majors, l’anglo-néerlandais Royal Dutch-Shell et l’italien Eni. Ibrahim Ahmed aide le procureur De Pasquale à s’y retrouver parmi les piles de documents relatifs aux différents actionnaires de Malabu et du bloc pétrolier OPL 245. L’histoire de ce deal liant politique et pétrole au Nigeria démarre en 1998, lorsque Dan Etete attribue le gisement à la société, dont il est lui-même actionnaire.