Voyage : en Martinique, derrière la plage, la mémoire

La douceur de l’île, au cœur des petites Antilles, attire un nombre record de touristes. Les Africains peuvent y retrouver des fragments de leur passé et de leur culture.

Sur « l’île aux fleurs », on n’avait jamais vu ça. En 2017, selon l’Insee, la Martinique a battu un record historique de visiteurs en cumulant au total un peu plus de 1 million de touristes. Soit quelques centaines de milliers de plus que la Guadeloupe, autre île française des Caraïbes située à moins de 200 km au nord et parfois présentée comme sa concurrente.

Selon une autre étude, de l’Ifop, c’est l’hospitalité qui séduit particulièrement sur ce bout de terre bordé par l’Atlantique et la mer des Caraïbes. Mais il y a tout le reste : des plages où le turquoise de l’eau s’acoquine au blanc, au blond ou au noir du sable. Un climat agréable toute l’année ou presque (entre juin et novembre les précipitations sont plus fréquentes). Près de 180 km de sentiers balisés pour les amateurs de marche, dont plusieurs circuits sur l’inévitable montagne Pelée, à la rencontre d’une flore à la diversité stupéfiante (plus de 3 000 espèces recensées). Des sites fabuleux pour les amateurs de fonds marins, avec ou sans bouteille de plongée…