[Édito] La vraie richesse de l’Algérie

Les deux camps qui s’affrontent aujourd’hui, la rue et le pouvoir, ont chacun leurs armes. D’un côté, le nombre et l’espoir ; de l’autre, la puissance et la rouerie. Mais l’avenir est aussi ailleurs. Il existe une foule de cadres compétents, apolitiques, intègres et patriotes capables de jouer un rôle important dans la séquence en cours : les vrais commis de l’État.

Les Algériens ne sont décidément jamais là où on les attend. On les croyait résignés à courber l’échine, à attendre que le temps fasse son œuvre et que la fatalité biologique impose le changement à la tête de leur pays. Et voilà qu’ils se réveillent subitement et se mobilisent en masse pour accélérer le mouvement.

On craignait un déferlement de violence lors des gigantesques manifestations qui se multiplient depuis des semaines. Et voilà que les contestataires montrent un vrai sens civique, une conscience de leurs responsabilités en tous points remarquable. Ils donnent ainsi une leçon au monde entier. Pas une vitre brisée, pas une dégradation, pas un coup. On est loin des « gilets jaunes » français !