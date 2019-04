[Édito] L’Algérie en mouvement

L’Algérie. Ce pays que l’on croyait endormi s’est mis en mouvement. Le voici au cœur de l’actualité pour de longues semaines. Les médias du monde entier se sont mis à décrire et à commenter ce qui s’y passe, nourrissant un intérêt qui ne se démentira pas de sitôt.

Je sais que j’aurai à vous en parler plus d’une fois et ne vous en dirai aujourd’hui que quelques mots. L’Algérie est un pays africain important par sa population (43 millions d’habitants, dont 45 % ont moins de 25 ans !), son énorme superficie (2 381 000 km²) et sa situation géographique ; sur la rive sud de la Méditerranée, il fait face à l’Europe du Sud et a des frontières communes avec six autres États africains : la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye, la Tunisie et le Maroc.

La rivalité qui oppose les dirigeants de l’Algérie et du Maroc a obligé ces deux pays à se surarmer, plombé leur développement et empêché toute intégration régionale depuis plus de cinquante ans.

C’est pourquoi l’Afrique et l’Europe suivent l’évolution de la situation en Algérie avec beaucoup d’appréhension. J’ai soutenu ici même, plus d’une fois, que l’Algérie ferait sa mutation de manière pacifique