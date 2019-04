Que sont-ils devenus ? Tiéman Hubert Coulibaly, l’ancien ministre malien des Affaires étrangères

Quand Kamissa Camara lui a succédé au poste de ministre des Affaires étrangères du Mali, en septembre 2018, Tiéman Hubert Coulibaly s’est fait discret. Il n’est réapparu que deux mois plus tard, sur la chaîne Africable.

Le chef de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD) y a plaidé en faveur d’un dialogue politique incluant toutes les composantes du pays (partis, organisations de la société civile, gouvernement) pour sortir de la crise postélectorale. L’UDD prend d’ailleurs part à ces concertations censées déboucher sur des réformes constitutionnelles.

Bons termes avec l’opposition

Depuis son bureau du quartier du Fleuve, à Bamako, Coulibaly s’entretient régulièrement avec des diplomates et des responsables de la sécurité de la sous-région, évoquant notamment avec eux les défis du G5 Sahel, qu’il a contribué à mettre en place. Il se dit en bons termes avec l’opposition.

Interrogé sur un éventuel retour dans un gouvernement de large ouverture, il répond : « Si on me sollicite, pourquoi pas ? » Tout en précisant qu' »il est possible d’aider sans être dans l’appareil exécutif ».

Celui qui