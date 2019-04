Cameroun : Mebe Ngo’o, l’homme qui voulait être président

L’ancien ministre de la Défense Edgar Alain Mebe Ngo’o a été arrêté début mars. Quelles sont les vraies raisons de la disgrâce de celui qui apparaissait comme l’héritier présomptif de Paul Biya ?

Cette fois-ci, il n’est pas rentré chez lui. Le 9 mars, le fol espoir auquel s’accrochait encore la famille d’Edgar Alain Mebe Ngo’o s’est évanoui alors que s’éloignait la navette le transportant vers la prison de Kondengui. Depuis plusieurs jours, l’ex-ministre était dans le viseur des enquêteurs de l’opération Épervier. Entendu au Tribunal criminel spécial (TCS), accusé de détournement de fonds publics et de corruption, il a donc fini par être incarcéré. Un dénouement prévisible pour ce feuilleton made in Cameroun mêlant tragédie familiale, thriller financier et réseaux françafricains.