Que sont-ils devenu ? Ali Larayedh, l’ancien ministre tunisien de l’Intérieur

Il aura été ministre de l’Intérieur dans un bâtiment où, sous le régime Ben Ali, il avait été placé à l’isolement et torturé, puis chef du gouvernement tunisien de février 2013 à janvier 2014.

Aujourd’hui, l’islamiste Ali Larayedh n’est plus aux premières loges. À 63 ans, il reste néanmoins vice-président d’Ennahdha, dont il est une tête pensante et qu’il avait représentée, en 2005, au sein du Collectif du 18-Octobre pour les droits et les libertés.