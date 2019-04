Face-à-face : bataille pour la FAO

Parmi les candidatures à la direction générale de la FAO, celles de la Française Catherine Geslain-Lanéelle et du Chinois Qu Dongyu se détachent. La première bénéficie déjà du soutien des 27 pays de l'Union européenne, mais le second représente le pays le plus peuplé de la planète.

Depuis le 1er mars, l’ensemble des candidatures au poste de directeur général de la FAO sont connues. Une élection qui verra s’affronter le Camerounais Médi Moungui, l’Indien Ramesh Chand, le Chinois Qu Dongyu, la Française Catherine Geslain-Lanéelle et le Géorgien Davit Kirvalidze.

Le candidat africain, deuxième conseiller à l’ambassade du Cameroun en Italie, souffre d’un déficit de notoriété qui sera difficile à combler d’ici à l’élection, prévue dans quatre mois. Face à lui, deux candidatures se détachent : la chinoise et la française.