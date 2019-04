Force conjointe du G5 Sahel : « Nous devons gagner la confiance des civils »

Chaîne de commandement, discipline, présence militaire en zone sensible, renforcement des services de renseignement et confiance des populations... Hanana Ould Sidi, commandant de la Force conjointe du G5 Sahel, détaille les axes de la stratégie qu'il entend déployer.

Quand, en septembre 2018, le général mauritanien Hanana Ould Sidi en a pris le commandement, il a trouvé une Force conjointe du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) mal en point. Son quartier général, installé dans la ville malienne de Sévaré, avait été détruit en juin dans un attentat. Les 423 millions d’euros promis par l’Union européenne, l’Arabie saoudite, les Émirats, les États-Unis et la France tardaient à arriver. Le nouveau patron a donc commencé par rendre ses unités opérationnelles et par persuader les bailleurs de débloquer les fonds au plus vite.