Algérie : les Bouteflika, une famille particulièrement soudée

Si son frère cadet et conseiller spécial, Saïd, est celui qui semble avoir le plus d'influence politique sur le président Abdelaziz Bouteflika, son frère Nasser et sa sœur Zohr sont également très présents à ses côtés - comme l'était feu sa mère Hadja Mansouria.

C’est comme dans les monarchies du Golfe, où il a vécu durant sa « traversée du désert ». Depuis son accession au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika a toujours travaillé et gouverné en famille. Soupçonneux, méfiant, capable d’imaginer des complots partout, le président n’accorde sa confiance absolue qu’à deux de ses frères et à l’une de ses sœurs. Une famille unie, soudée, inséparable. À eux quatre, ils forment le cœur du moteur présidentiel.