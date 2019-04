Engrais : le Nigeria redistribue les cartes

La décision de la Banque centrale nigériane d’interdire l’importation des engrais NPK ravit les industriels locaux autant qu’elle menace les résultats de certains acteurs internationaux.

Thomas Etuh a réussi. En ce 7 décembre 2018, le puissant président du producteur d’engrais TAK Continental et de l’Association des producteurs et des fournisseurs de fertilisants du Nigeria (Fepsan) peut jubiler. La Banque centrale du Nigeria (CBN) vient en effet d’annoncer qu’elle ajoutait les engrais NPK (composite réunissant de l’azote, du phosphore et du potassium) à la liste des biens « non valides pour les opérations de change ».