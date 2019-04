Arts plastiques : un remake de Rashomon à Kampala

L’artiste français Louis-Cyprien Rials présente au Palais de Tokyo à Paris un remake ougandais, réalisé à son instigation, du chef-d’œuvre d’Akira Kurosawa.

Si l’Ouganda a inspiré de nombreux films – Idi Amin Dada a fait l’objet d’un documentaire de Barbet Schroeder et a été interprété dans Le Dernier Roi d’Écosse par Forest Whitaker –, il n’en a guère produit. Seul long-métrage remarqué récemment : 27 Guns, biopic contant les années de guérilla de Yoweri Museveni, réalisé par Natasha Museveni Karugire…

Cette situation pourrait changer, puisque depuis un peu plus d’une dizaine d’années Isaac Godfrey Geoffrey Nabwana et sa compagne réalisent des films d’action avec trois bouts de ficelle et quelques shillings. « Wakaliwood », c’est le surnom de Ramon Film Productions, studio fondé dans le bidonville de Wakaliga, à Kampala.